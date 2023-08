Pakistan | concluse le operazioni di soccorso | tutte salve le 8 persone intrappolate in una funivia

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo 14 ore è arrivato il lieto fine. Sei bambini e due insegnanti intrappolati da stamattina nella cabina di unache attraversa una profonda valle nelnord-occidentale, sono stati portati in salvo. Lo ha reso noto il ministro degli Interni del Paese, Anwaar ul Haq Kakar, con un post su X (ex Twitter). «Sono sollevato di sapere che tutti i bambini sono stati salvati con successo e in sicurezza. Ottimo lavoro di squadra da parte dei militari, dei reparti di, dell’amministrazione distrettuale e della popolazione locale», si legge. L’operazione disi è, dunque, conclusa, nonostante le problematiche riscontrate nel primo pomeriggio di oggi – martedì 22 agosto – quando i funzionari dell’agenzia diprovinciale avevano sospeso il salvataggio con l’elicottero poiché ...