Pakistan | 6 bambini e 2 adulti bloccati su una funivia a 274 metri di altezza | corsa contro il tempo per salvarli

(Di martedì 22 agosto 2023) Tutto ilsegue con apprensione il tentativo di salvataggio delle 8 persone, 6e 2 insegnanti, bloccate su unasospesa a 274da terra a Battagram, circa 200 chiloa nord di Islamabad, a seguito della rottura di un cavo. Ii in tutto il Paese si affollano intorno ai televisori in uffici, negozi, ristoranti e ospedali, mentre i parenti degli 8pregano guardando con ansia lo svolgersi dell’operazione. Il tentativo di salvataggio si sta svolgendo con elicotteri inviati sul posto ed è delicato: commando dell’esercito provano a calarsi dagli elicotteri con delle corde, ma il vento creato dalle pale degli elicotteri potrebbe indebolire ulteriormente i cavi ai quali è attaccata la. Secondo le ...

