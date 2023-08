Pagelle Mondiali atletica | Tamberi quando decide di vincere | vince! Folorunso da applausi | brava Cavalli

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023)2023 OGGI Martedì 22 agosto Gianmarco, 10 e lode: ha vinto davvero tutto. Olimpiadi,(outdoor e indoor), Europei (outdoor e indoor), Coppa Europa, Diamond League. Leggenda e icona del nostro sport, un fenomeno vero, sulla cresta dell’onda da ormai quasi due lustri. Quel che colpisce di questo straordinario campione è come riesca a fissare un traguardo nella propria mente e poi raggiungerlo concretamente nella realtà. Dopo il grave infortunio prima di Rio 2016, promise a se stesso che avrebbe vinto a Tokyo 2020 e così è stato. Quest’anno si è preparato con una determinazione feroce per “conquistare l’ultimo titolo che mi manca“. Per farlo ha anche cambiato allenatore, affidandosi a Giulio Ciotti dopo le ultime stagioni tormentate con il papà Marco. Non aveva ...