Pagani | maxi-sequestro in un negozio per giocattoli non sicuri

(Di martedì 22 agosto 2023) Undi articoli non autorizzati. A, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno hanno sottoposto aun ingente quantitativo di articoli pericolosi per la salute dei consumatori in undi. Nell’ambito di un’attività finalizzata a tutelare beni e servizi, tantissimi prodotti pericolosi sono stati posti sottoda parte dell’organo dei Finanzieri del Comando Provinciale. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di, quasi 50 mila prodotti nocivi. Questi erano suddivisi tra articoli elettrici, di bigiotteria. Vi erano ancheprivi delle necessarie certificazioni e ...

La perquisizione In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di, quasi 50 mila prodotti tra articoli elettrici, di ...Rissa in pieno centro di. Secondo quanto riportato da TeleNuova , sei persone si sarebbero scagliate contro un condomino in via De Gasperi. Ancora non chiare le ragioni che hanno scatenato la lite. Le indagini Lievi ...La perquisizione In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di, quasi 50 mila prodotti tra articoli elettrici, di ...

Articoli elettrici e giocattoli non sicuri: maxi sequestro della Finanza in un negozio a Pagani SalernoToday

Pagani, maxi sequestro in un negozio: nei guai il titolare asiatico. Rischia una multa fino a oltre 25mila euro ...In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di Pagani, quasi 50 mila prodotti tra articoli elettrici, di bigiotteria e giocatoli ...