Ospiti e temi di Zona Bianca del 23 agosto 2023

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 agosto 2023) Nel nuovo appuntamento conin onda mercoledì 23, la serata promette discussioni interessanti e interviste accattivanti a figure di spicco dell’attualità italiana.in studio mercoledì 23Su Retequattro, l’intervista del giornalista Giuseppe Brindisi punta i riflettori sulla politica e le problematiche economiche del nostro Paese. Come protagonista dalla politica abbiamo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che si esprimerà sulle tematiche economiche e politiche, in un’epoca che vede l’Italia e l’intero mondo affrontare sfide complesse e inedite. Accanto a lui, troviamo l’imprenditore di successo Flavio Briatore, il quale condividerà le sue opinioni sul caro vacanze e gli aumenti dei prezzi che stanno mettendo in seria ...