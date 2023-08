Osimhen colpito da accendino a Frosinone | 4mila euro di multa al club

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Giudice Sportivo ha inflitto unadaalper l’episodio dell’lanciato contro. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Giudice Sportivo ha sanzionato con unadailper l’episodio che ha visto Victorda unlanciato dai tifosi ciociari durante la partita di Serie A. Il lancio dell’oggetto, avvenuto al 34° minuto del match poi vinto 3-1 dal Napoli, è stato punito con una sanzione attenuata come previsto dal codice. Fortunatamentenon ha riportato conseguenze, a differenza di quanto accaduto a Biraghi durante la finale di Conference League con la Roma. L’episodio ...

Al 36' magia diche serve Raspadori, gran botta e gol ma la rete viene annullata per un ... Pronti - via ed ecco il rigorino ( Cajuste rinvia il pallone e dopo averla palla colpisce ...Nella seconda metà dell'incontro, Lautaro hanuovamente, siglando una doppietta all'esordio, seguendo l'esempio didel Napoli nella partita contro il Frosinone. Al minuto 75, appena ...Mi hacomunque il primo tempo del Napoli di Garcia. È stata una squadra più sorniona e meno offensiva, ha giocato venti metri indietro rispetto al Napoli di Spalletti. Poi c'è, che fa ...

Osimhen colpito da un accendino contro il Frosinone: la decisione del Giudice Sportivo AreaNapoli.it

Il Giudice Sportivo ha preso una decisione in merito alla vicenda che ha coinvolto Victor Osimhen: il nigeriano è stato colpito da un accendino lanciato dai tifosi del Frosinone.Chi ti ha colpito di più in questa prima giornata ... Poi attaccanti al potere, con le doppiette di Osimhen, Lautaro e Belotti. In più c’è da sottolineare la doppia prodezza di Candreva, che quando ...