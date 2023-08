Operazione centro | Matteo Renzi punta a Bruxelles

(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo il divorzio da Azione il leader di Italia Viva,, pensa a una lista elettorale in vista delle elezioni europee che sia in grado di attrarre i delusi provenienti da Pd e Forza Italia. L'analisi di Edoardo Romagnoli.

