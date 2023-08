Open Arms attracca al porto di Marina di Carrara con 196 migranti a bordo

(Di martedì 22 agosto 2023) Mentre continuano imbarchi verso la terraferma dove, in mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, in 250 saliranno sul traghetto di linea Galaxy con destinazioneEmpedocle in serata – adihato in queste ore la nave. Adella nave ong 196, tra cui molte donne e bambini, salvati in tre diverse operazioni di soccorso. Il ragazzo in gravi condizioni di salute che era stato aiutato durante uno degli interventi in mare è stato sbarcato anticipatamente a Lampedusa. Sulle condizioni delle persone adella nave, “in linea di massima – ha spiegato il prefetto Guido Aprea – alcuni hanno patologie tipiche dei territori” come la “scabbia, qualcuno anche con la ...

Migranti - Dei 196 migranti giunti oggi nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) a bordo della nave ong, 80 di loro saranno ospitati in strutture di accoglienza in Toscana , 71 in Piemonte e una trentina in Umbria . Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la maggior parte rimarrà a ... Martedì 22 agosto intorno alle 8 è entrata nel porto di Marina di Carrara la nave ong con 196 migranti, tratti in salvo giorni fa nel Mediterraneo centrale. Le persone soccorse, a bordo della nave, hanno accompagnato l'arrivo nello scalo toscano con un applauso.

