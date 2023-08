OnePlus si prepara a salire sul treno dell’IA generativa con queste app

il lancio imminente diAce 2 Pro (presentazione prevista il 16 agosto) e un filmato mostra quella che è presentata come una 'innovativa tecnologia' denominata RainWater per il ...Nothing siad ampliare il suo raggio d'azione. L'azienda fondata da Carl Pei , in precedenza co - fondatore di, in questi ultimi anni è riuscita ad occupare una certa porzione del mercato grazie ..., inoltre, sia lanciare sul mercato il suo pieghevole chiamato Open. Solitamente l'azienda di Carl Pei associa alla qualità dei suoi prodotti un prezzo aggressivo. Per questo motivo ...

One Plus 12, in preparazione per autunno o inverno. Ecco tutte le novità possibili Quotidianpost.it

