One Piece | geopolitica e formazioni di potere nella mastodontica opera di Eiichiro Oda

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 agosto 2023) Aspettando la serie live action di Onetargata Netflix, approfondiamo struttura e ragion d'essere delle organizzazioni che dominano il piratesco universo ideato dal brillante mangaka giapponese. A pochi giorni dal debutto della discussa serie live-action di Onesu Netflix, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta e decodifica dell'universo piratesco immaginato dal brillanteOda. Dopo aver spiegato la complessa geografia di One, tra composizione del Mare Blu, immaginazione e curiosi fenomeni atmosferici, è arrivato il momento di addentrarcistrutturadel mondo d'azione della Ciurma di Cappello di Paglia, possibilmente ancora più affascinante e complicata della configurazione fisica e globale dell'. In One ...