Ondate di calore | scatta l’allerta meteo a Napoli

Il ministero della Salute nel consueto bollettino sullediha indicato 12 città che già da lunedì 21 agosto sono da bollino rosso. Ma le città da mercoledì 23 passeranno a ben 17. ...Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delledicurato dal ministero della Salute, l' allerta di livello 3 - il più elevato - che oggi interessa 12 città , ne riguarderaà 16 ...... dagli incendi in Grecia e negli Stati Uniti, in particolare alle Hawaii, fino ai nubifragi che hanno tormentato l'Italia e la Corea del Sud, le inondazioni in India e leanomale diin ...

È allarme ondate di calore, sarà bollino rosso in 17 città Agenzia ANSA

Successivamente, si prevede un cambiamento con il ritorno dell’instabilità e, in seguito, un calo termico che potrebbe essere significativo e segnare la fine di questa ondata di caldo africano. In ...estensione sul territorio), ha fatto sì che questa ondata, seppur con intensissima fiammata africana, non prendesse il nome di Lucifero. Nei prossimi giorni, comunque da record sarà la persistenza ...