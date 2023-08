Nuova ondata di caldo | i giorni e le città peggiori

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Italia si trova di fronte a un’eccezionalediafricano che sta sollevando preoccupazioni e mettendo alla prova il Paese. Questa situazione di temperature eccezionalmente alte sembra destinata a durare nei prossimi, segnando nuovi record e sfidando gli ecosistemi montani. Record di zero termico a 5.328 Metri Un nuovo primato è stato raggiunto nelle rilevazioni termiche italiane: lo zero termico è stato registrato alla straordinaria altitudine di 5.328 metri, alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri. Questo valore ha persino superato il precedente record svizzero di 5.298 metri, stabilito a Payerne, indicando la portata di questo fenomeno climatico straordinario che sta interessando l’Italia. La situazione critica coinvolge l’intero sistema dei ghiacciai alpini, che si trovano in uno stato di emergenza su tutte ...