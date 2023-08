Nucleare | Bonelli | ' Salvini si sbaglia | se c' è urgenza rinnovabili sono più veloci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "quando parla diperché non ci dice dove ha intenzione di realizzare le centrali? Dopo il ponte sullo Stretto si appresta a realizzare l'ennesimo sperpero di soldi pubblici, perché lui non dice quanto costeranno alle casse dello Stato, dunque quanto verrà ancora sperperato delle loro tasse. L'energia, secondo i dati delle centrali nucleari in costruzione, costa circa 10-11 miliardi di euro a GW, quindi per 30 GW serviranno oltre 300 miliardi di euro. E la loro costruzione non avverrà prima di 15 anni, come capitato con la centrale di Flamanville. Il tutto senza considerare gli evidenti problemi di sicurezza e di salute sia per le persone sia per l'ambiente. Per contro, utilizzare le energiecome sole e vento richiede pochissimo tempo, se c'è emergenza ...