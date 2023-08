“Non sono miei amici” La furia di Crosetto sul caso Vannacci

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Ministro della Difesa, Guido, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha difeso la sua posizione nell’attuale controversia che ha coinvolto il generale. Nell’intervista,ha ribadito il suo impegno per il rispetto delle regole e delle istituzioni, senza badare alle critiche provenienti da partiti conservatori.e il rispetto delle istituzioni Secondo, la situazione conha messo in evidenza la necessità di regole chiare e rispetto delle istituzioni. “Certo che rifarei quello che ho fatto perché il ministro alla Difesa, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così”, ha dichiarato. Il ministro ha anche rimarcato il suo ruolo come rappresentante delle istituzioni, ...