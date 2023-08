Non solo benzina | forti rincari anche per elettricità e gas Da inizio agosto impennata dei prezzi del 60%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Il prezzo del gas ha superato oggi i 43 euro al megawatt/ora sul mercato di Amsterdam che fa da riferimento per gli scambi europei. Un rincaro dell’8% rispetto a ieri e di ben il 60% da. A spingere le quotazioni sono i possibili scioperi che potrebbero aver luogo in Australia che rischiano di bloccare fino al 10% delle forniture di gas liquefatto (Gnl) a cui l’Europa si è affidata per compensare la diminuzione dei flussi via gasdotto dalla Russia. Il gnl usato in Europa proviene soprattutto da Qatar e Stati Uniti ma il mercato è globale e i paesi si contendono le navi con i preziosi carichi. I primi scioperi potrebbero iniziare dal prossimo 2 settembre qualora le trattative, non semplici, non portassero ad un accordo. Irestano lontani da quelli stratosferici toccati alla fine della scorsa estate (oltre 300 euro) e ...