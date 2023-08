“Non è colpa di chi ti cura” | l’appello di Teresa Rea dopo l’ennesima aggressione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023) “Se la sanità non risponde tempestivamente e adeguatamente alle tue richieste non èdi chi ti”. E’ questo il messaggio al qualeRea, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli sta pensando per lanciare una campagna mediatica contro le aggressioni nei pronto soccorso. “L’ultimo incivile episodio di Acerra, per il quale esprimo la piena solidarietà dell’Ordine verso la collega aggredita, mi fa pensare che infermieri, ma anche medici e quanti lavorano nei presidi di emergenza, ambulanze comprese, sono visti come controparte, almeno dai cittadini che usano la violenza come linguaggio principale, e per ila quale andrebbero perseguiti sempre a norma di legge. Condanniamo e bolliamo come barbarie ogni atto di– dice ancoraRea e saremo sempre a ...