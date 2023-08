“Non abbiamo fatto in tempo” Toto Cutugno | il messaggio tra le lacrime dell’amico

(Di martedì 22 agosto 2023) La morte dista sollevando una ventata di emozione che in pochi si sarebbero aspettati. Messaggi da colleghi, amici, politici, attori da tutte la parti del mondo. La notizia della scomparsa diè stata diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci in una nota: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie”. >“Erano in luna di miele”. Investiti a New York, Matteo e Giulia lottano tra la vita e la morte: la scoperta choc della polizia (FOTO) “Esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”. A ...

La risposta del pubblico è stata tale che oraun progetto, quello di incidere un disco ... gara canora che in Italiaviene più trasmessa, ma che ha un ascolto mondiale secondo soltanto a ...AGI/Vista - "Per me al centro c'è il lavoro. Che vuol dire stipendi, confermare il taglio delle tasse, che le banche diano una parte di loro guadagni.di fronte quattro anni,possiamo fare tutto e subito. Quello che ci siamo proposti però dovrà essere portato a termine. Poi come maggioranza decideremo quale dovrà essere il primo ...... risponde a una domanda sulle dichiarazioni di ieri del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per il quale nella legge di bilancio "si potrà fare tutto". "di fronte quattro anni, ...

"Alleviamo in Lessinia ma non abbiamo mai avuto predazioni", il racconto dei titolari dell'azienda agricola Orko Beko ... il Dolomiti

E non si sottrae ad una riflessione aperta sui temi, drammatici, dell’attualità. «Perché il mio invito ai giovani e ai meno giovani è quello a prendersi la luna, ad essere ambiziosi, a cercare la ...Le strade sono sporche. Andrebbero lavate e disinfettate ogni giorno. Servirebbe un organo istituzionale del centro antico/Unesco dotato di risorse, come abbiamo più volte proposto, ma non venendo mai ...