“Noi medici di base non siamo il filtro per l’ospedale | chiariamo il nostro ruolo”

(Di martedì 22 agosto 2023) Riceviamo e pubbblichiamo una nota della Federazione Italiana deidina Generale Bergamo che prende spunto dai numerosi articoli dei gironali sull’ambulatorio ad accesso diretto e da alcune affermazioni rilasciate a Bergamonews dal professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri. Ancora una volta ci sentiamo in dovere di rispondere a nuovi attacchi allana del territorio, che, purtroppo, hanno ripreso a farsi frequenti e che insistono, ormai da diversi mesi, sui medesimi punti partendo dai soliti, errati, preconcetti che non ci stancheremo mai di smentire. In questi giorni il pretesto è stato l’ ”ambulatorio ad accesso diretto” avviato dal Policlinico San Marco di Zingonia, su cui già molto è stato detto e sul quale abbiamo in diverse occasioni espresso le nostre perplessità. Tentiamo di ...