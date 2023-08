(Di martedì 22 agosto 2023) Da anni circolano rumor sull’orientamento die il famoso Tiktoker ne ha sempre parlato senza troppi problemi. Nel 2021 il 22enne ha dichiarato: “Ho letto quello che dicono e va bene così non mi infastidisce. Ho giocato a calcio per tutta la mia vita, sono cresciuto con due sorelle, amo la moda. Mi prendo cura della mia pelle e non ho mai avuto paura di mostrare anche il mio lato femminile. E quindi sono gay? Bà“. Lo scorso luglio diversi media americani hanno parlato del presunto coming out die lui in un podcast ha spiegato il motivo: “Eravamo alle Bahamas per festeggiare il compleanno di due amici e siamo andati ad uno spettacolo di burlesque ed è stato molto divertente. La ragazza che si è esibita ed ha presentato è stata fantastica. Dopo trenta minuti di spettacolo mi ha preso per mano e mi ha portato sul palco. ...

. Abbonati a Now per vedere Black Adam Il cast di Black Adam . Oltre a Dwayne Johnson, noto come The Rock, nel cast di Black Adam ci sono Aldis Hodge nei panni di Hawkman,Centineo in quelli ...Inoltre, il ragazzo di quest'ultima,, è un'altra star di TikTok (ecco il fatturato record dell'app TikTok ), pronta a diventare partner anche di sponsorizzazioni commerciali. TikToker più .... Abbonati a Now per vedere Black Adam Il cast di Black Adam . Oltre a Dwayne Johnson, noto come The Rock, nel cast di Black Adam ci sono Aldis Hodge nei panni di Hawkman,Centineo in quelli ...

Noah Beck ammette: "Uscirei con Harry Styles! Lui è mio marito" Biccy

Nell'universo in costante mutamento dell'intrattenimento, persiste un elemento immutabile: il magnetismo dei simboli di bellezza maschile. Soprattutto nel jet set internazionale, conosciamo moltissimi ...