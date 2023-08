Neymar per 6 anni al Psg senza aver mai imparato il francese | l’imbarazzo con Koulibaly – Video

(Di martedì 22 agosto 2023)ha passato 6della sua carriera al Paris Saint Germainmaiil. La dimostrazione arriva da unpostato dal suo nuovo club, l’Al-Hilal, che ha accontentato ogni suo capriccio pur dilo nel campionato saudita. Il brasiliano, ancora fermo per un infortunio, ha incontrato il palestra il suo nuovo compagno di squadra, Kalidou. Le due stelle ricoperte di petroldollari hanno provato a scambiare due parole. Il senegalese ex Napoli, che ha anche nazionalità, ha pensato di poter parlare nella lingua transalpina con. Che invece con un certo imbarazzo ha ammesso di non essere in grado di sostenere una conversazione in ...

'Mi piace molto come gioca perché usa la sua fisicitàfarsi spazio tra gli avversari'. Anche in questo caso, proprio come, parliamo di un giocatore che non è riuscito ad esprimere ad alti ...Brazil forwardhas signed for Saudi Arabia's Al - Hilal from Paris Saint - Germain, the ... con la Formula 1 (a Gedda vi è già un gran premio, vicino a Riad si lavoraorganizzare un'altra ......ha evitato che il Paris Saint - Germain uscisse sconfitto dal match con il Tolosa valevolela ...e altri campioni approdati nella Saudi Pro League in questa sessione estiva di calciomercato.

I tifosi dell'Al-Hilal dovranno attendere per l'esordio di Neymar. Il campione brasiliano infatti è costretto subito a fermarsi per via di un problema muscolare, che non gli consentirà di scendere in ...