Newcastle | UFFICIALE | oltre 40 milioni per un difensore del Chelsea

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilpiazza il colpo in difesa:l'acquisto di Lewis Hall dal, il classe 2004 arriva in prestito con obbligo di...

11.10 - Parma,la cessione di Juric al Real Valladolid. 10.45 - Iling Junior può lasciare ... L'attaccante serbo (classe 1994 ex Anderlecht,e Partizan) in arrivo dal Fulham ...... uno dei simboli della vittoria del diciannovesimo scudetto, oggi veste la maglia dele ... I felsinei hanno già giocato un match, battendo 2 - 0 il Cesena nel derby emiliano - ...In attesa del debuttodel Milan, per i tifosi rossoneri l'estate diventa sempre più triste. Come se non bastasse ...in Premier League e subito in rete all'esordio con il, adesso c'è ...

UFFICIALE: Newcastle, ecco il terzino del futuro. Dal Chelsea arriva ... TUTTO mercato WEB

Il Newcastle piazza il colpo in difesa: ufficiale l'acquisto di Lewis Hall dal Chelsea, il classe 2004 arriva in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di sterline complessive, al cambio circa ...Rimane fermo a 3 il Newcastle. Netta vittoria per il Tottenham ... del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo ...