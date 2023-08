New York | auto travolge 7 pedoni sulle strisce | grave 34enne di Piacenza

(Di martedì 22 agosto 2023) Ieri notte a Newun’ha travolto sette, di età compresa tra i 24 e i 61 anni, che stavano attraversandoa Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e la Sesta Avenue. Tra loro anche una coppia di, Matteo Maria Maj, 51 anni, e Giulia Gardani,, istruttrice federale di tennis. La donna verserebbe in gravi condizioni. “Noi familiari siamo stati avvertiti direttamente da Matteo la scorsa notte – ha detto a La Libertà la sorella Monica Maj –. Lui e la moglie sarebbero dovuti tornare martedì: l’incidente è successo dopo cena, mentre stavano rientrando in hotel. Lui ha riportato diverse fratture, mentre la moglie è in condizioni più serie”. L’uomo – secondo quanto riportato – è stato da poco operato per un trauma facciale e nelle ...

I due si sposano aqualche anno dopo. Frequentano assiduamente i protagonisti della vita culturale milanese tra cui Ugo Mulas, Mario Dondero, Piero Manzoni… Anna Piaggi spinge il ...IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 80 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 - CONTROCORRENTE 21:25 - EAST- MEGLIO SERVITO FREDDO - 1aTV 22:20 - EAST- STATISTICHE E REALTA' - 1aTV 23:17 - CONSPIRACY - ...... una selezione di The eternal city, composta da Mascagni nel 1902 per i teatri di Londra ee per tanto tempo ritenuta scomparsa, che testimonia ulteriormente i fondamenti della sua ...

New York, auto investe sette persone sulle strisce: feriti due italiani La Gazzetta dello Sport

È il 12 febbraio 2019 quando i New York Knicks, una delle squadre più iconiche della lega a stelle e strisce, perdono 107-104 a Cleveland contro i Cavaliers. I nomi blasonati non ingannino: quella sta ...In seguito agli incendi alle Hawaii, 116 persone sono morte e 850 sono ancora disperse. Biden ha nominato un responsabile per la ricostruzione e per la ricerca delle responsabilità. La California si p ...