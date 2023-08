Si tratta del più grande studio mai condotto finora sull'imaging retinicomalattia di ... Le immagini ad alta risoluzione dellafanno parte della routine della cura degli occhi, in ...Quali sono E perché fanno bene a& friends Ce lo spiega un super oculista che ricorda come ... Già questo esempio pratico, che abbiamo sperimentato tutti almeno una voltavita, fa capire ...A quanto pare non ci sarebbe nemmeno alcuna prova che le lenti per filtrare la luce blu proteggano contro danni alla, il tessuto sensibile alla luceparte posteriore dell'occhio. Per ...

Nella retina potrebbero celarsi i marcatori del Parkinson fin sette anni prima della diagnosi Il Fatto Quotidiano

In uno studio appena pubblicato su Neurology scienziati britannici dimostrano che con l'imaging retinico è possibile scovare piccole tracce della ...Secondo una recente analisi che ha alle spalle ben 17 studi controllati, gli occhiali per bloccare la luce blu potrebbero non avere alcun effetto sull'affaticamento degli occhi legato all'uso dei comp ...