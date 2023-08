Nella Bassa Bergamasca da martedì si sfiorano i 40 gradi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 agosto 2023) Il tempo a Bergamo eprovincia orobica: previsioni per22 agosto a cura di Francesco Sudati del Centro meteorologico lombardo. ANALISI SINOTTICA Un maestoso anticiclone di matrice squisitamente tropicale si allunga dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa, abbracciando quasi per intero il vecchio continente e favorendo una decisa e duratura stabilità atmosferica sulle regioni settentrionali italiane. Queste condizioni permarranno immutate per gran parte della settimana, con zero termico al di sopra delle cime alpine più elevate, scarsissima possibilità per temporali pomeridiani anche sulle Alpi e temperature eccezionalmente elevate per il periodo su gran parte del nord Italia, Lombardia compresa.22 agosto 2023 Tempo Previsto: Soleggiato per tutto il giorno su tutto il territorio regionale, fatte salve ...