Nba | bufera per ‘spionaggio’ | NY Knicks accusano Toronto Raptors

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – Un caso di spionaggio nella Nba e i New Yorkportano iin tribunale. Ihanno citato in giudizio un ex dipendente, Ikechukwu Azotam, accusato di essere una spia e di aver "illegalmente procurato e fornito informazioni" riservate ai, rivali della franchigia della Grande Mela nella Atlantic Division della Eastern Conference. Azotam, come riferisce Espn, ha lavorato per idal 2020 al 2023 come assistente coordinatore ai video e come figura di spicco del dipartimento che si occupava di analisi video e sviluppo dei giocatori. L'ex dipendente, secondo la società, avrebbe inviato aimigliaia di file riservati, video compresi. Secondo New York, i...

Un dipendente infedele avrebbe spedito oltre 3000 file al team canadese: il caso in tribunale Un caso di spionaggio nella Nba e i New York Knicks portano i Toronto Raptors in tribunale. I Knicks hanno citato in giudizio un ex dipendente, Ikechukwu Azotam, accusato di essere una spia e di aver "illegalmente procurato e fornito informazioni" riservate ai Raptors, rivali della franchigia della Grande Mela nella Atlantic Division della Eastern Conference.

