Naufragio Cutro | giudizio immediato per i quattro scafisti | a processo il 14 ottobre

(Di martedì 22 agosto 2023) Saranno processati il 14prossimo dal Tribunale di Crotone idel caicco “Summer love” carico di 180 migranti che il 26 febbraio scorso si schiantò contro una secca a poche decine di metri dalla riva di Steccato di, causando 94 morti accertati – tra cui 35 bambini – e una decina di dispersi. Il pm Pasquale Festa, scrive oggi la Gazzetta del Sud, ha infatti chiesto e ottenuto dal gip Massimo Forciniti il(senza l’udienza preliminare) consentito quando la prova del reato è evidente. Gli imputati – due cittadini turchi di 28 e cinquant’anni e due pakistani di 25 e 21 – sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,colposo e omicidio colposo: hanno 15 giorni di tempo per chiedere di essere ...

... determinarono l'urto col fondale ed il conseguente. A due imputati viene attribuito anche di avere impedito ai migranti di chiamare i soccorsi. Sul disastro di Steccato diè aperta ...... la riforma Lamorgese nel 2020 (secondo governo Conte) e il decretosulla gestione dei flussi migratori, emanato dopo ildi migranti avvenuto al largo delle coste di Steccato di,...... il disastro della funivia del Mottarone a Stresa; il fenomeno delle baby gang a Milano; l'emergenza profughi ucraini in Polonia; ildi Steccato di, in Calabria. Entrata in Rai con ...

Giudizio immediato per presunti scafisti naufragio Cutro Agenzia ANSA

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Crotone - Saranno processati il 14 ottobre prossimo dal Tribunale di Crotone i quattro presunti scafisti del caicco 'Summer love' carico di circa 180 migranti che il 26 febbraio scorso si schiantò con ...