Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections annunciato per console

Bandai Namco Europe ha annunciato che Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile dal 17 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch. Più avanti saranno rivelati dettagli sul lancio della versione PC tramite Steam. Il titolo consentirà ai giocatori di (ri)vivere la storia di Naruto e Sasuke attraverso alcuni dei loro combattimenti più epici avvenuti durante la storia di Naruto. Inoltre, è stata creata una speciale storia dedicata a Boruto appositamente per il gioco. Sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito tra oltre 130 personaggi, un record assoluto per un gioco della serie di Naruto.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, data d'uscita annunciata con un trailer Multiplayer.it

Il titolo consentirà ai giocatori di (ri)vivere la storia di Naruto e Sasuke attraverso alcuni dei loro combattimenti più epici avvenuti durante la storia del manga Bandai Namco Europe ha annunciato ...Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è in arrivo a novembre su PlayStation, pronto a far vivere emozioni ai fan del manga.