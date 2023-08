“Napoli | Veiga è un talento | peccato enorme farlo sfuggire”

(Di martedì 22 agosto 2023) Gabrialè una trattativa ancora bloccata, la SSCN ed il Celta Vigo stanno trattando la cessione. Notizie Calcio– Ci sono ancora problemi per l’arrivo di Gabriin Italia. In queste ore ci sono avvocati a lavoro per sbloccare la trattativa. Fondamentalmente i problemi da superare non sono eccessivi, eppure non si è ancora arrivati alla quadratura del cerchio. Il giornalista Mirko Calemme scrive: “Sul’unica certezza, stasera, è che ilha in pugno uno dei migliori talenti d’Europa e sarebbe unlasciarselodopo aver raggiunto l’accordo col Celta a condizioni molto vantaggiose rispetto al suo valore. Sul fatto che si fosse vicinissimi non c’è alcun dubbio: lo ha confermato ...

Punti chiave 09:28 Roma, frenata per Zapata: Gasperini chiede un sostitutoCalciomercato- Brusca frenata nelle ultime ore per Gabri, con tanta ansia per i tifosi delche hanno prima sognato per l'arrivo di un rinforzo di qualità e poi temuto che l'approdo sfumasse. Tuttavia, come riporta La Repubblica oggi in edicola,...Calciomercato- "Ilvuole concedere una percentuale di rivendita minima per Gabrie il Celta Vigo ha bloccato l'operazione, chiedendo una percentuale molto più alta o il pagamento della clausola di 40 ...

Napoli, la fretta di Gabri Veiga e gli aspetti da risolvere Corriere dello Sport

Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, al Napoli. Sembrava infatti tutto fatto, con ...Gabri Veiga al Napoli è una trattativa ancora bloccata, la SSCN ed il Celta Vigo stanno trattando la cessione. Notizie Calcio Napoli – Ci sono ancora problemi per l’arrivo di Gabri Veiga in Italia. In ...