Napoli | ristorante di sushi cerca dipendenti a 3 euro l’ora per 10 ore al giorno

(Di martedì 22 agosto 2023) Dieci ore al giorno di lavoro, per sei giorni a settimana. Con una paga mensile di 750 euro. In pratica 3 euro e 12 centesimi a ora. È la proposta di lavoro che ha ricevuto un giovane napoletano, rispondendo ad un annuncio di un ristorante giapponese che sarebbe gestito da cinesi.

