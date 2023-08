(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo aver saltato la sfida contro il Frosinone,è pronto a tornare in campo nella prossima gara delDopo aver saltato la sfida contro il Frosinone,è pronto a tornare in campo nella prossima gara del. Il georgiano ha ripreso ad allenarsi con il gruppo squadra dopo l’infortunio accusato nelle scorse settimane durante la preparazione.

Napoli, riecco Kvaratskhelia: le sue condizioni Calcio News 24

Riparte il campionato di Serie A con la prima giornata che è già volta al termine: Osimhen e Lautaro trascinano Napoli e Inter, bene la Juve ...