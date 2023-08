Napoli | rallenta la trattativa per Gabri Veiga?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Sembrava tutto fatto peral, ma nelle ultime ore laha subito un brusco stoplaper portare Garbiale c’è il rischio che si blocchi del tutto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i campioni d’Italia e il Celta Vigo avevano trovato già venerdì un accordo verbale che andava solo formalizzato. Nelle ultime ore però il club italiano avrebbe cambiato alcune condizioni, come riportano i portavoce degli spagnoli. La risposta delè stata un no comment per ora. A rinforzare lo stallo sullaè anche Fabrizio Romano, che fa sapere che il calciatore, che aveva prenotato il viaggio in Italia per le visite mediche, si trova ancora in Spagna. ...