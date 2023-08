... e soprattutto molto scorretto, tanto che l'Inter adesso denuncerà lui e la Juve, chel'altro a ... Hanno stravinto anchee Juventus. Ma in questo caso il giudizio preferiremmo lasciarlo in ...... è fondata sulla programmazione di uno spot in quattro formati, giratoalcuni luoghi iconici d'Italia,cui svariate location partenopee. Per restituire fedelmente lo spirito di...... Ordinario di Endocrinologia all' Università Federico II di, seconda italiana nella ... ftalati e perfluoroalchiliche (PFAS), si trovano in numerosissimi oggetti di uso comunecui imballaggi,...

Napoli fra le mete estive più amate dei passeggeri di FlixBus Agenzia ANSA

Ancora caldo forte a Napoli: allerta per bollini rossi oggi, domani e anche dopodomani.Fa molto caldo, ma la Serie A non guarda queste cose. Si ricomincia con i soliti problemi, in un mare di debiti e i diritti tv al ribasso, che è una brutta gatta da pelare. Ma la prima giornata è ...