Napoli | agguato a Soccavo in un circolo | giovane ferito a colpi di arma da fuoco

Frosinone -1 - 3 Eppure, contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco che torna in panchina ... Rimessa in carreggiata la partita, emergono i valori tecnici superiori e inc'è un signore ...... in provincia di, aveva denunciato ai carabinieri l'ex compagno, Salvatore Ferraiuolo . Dopo ... ha iniziato a perseguitarla e pedinarla fino all'mortale. Stando a quanto riporta il ...Ferraiuolo ora si trova nel carcere di Poggioreale a. Raggiunta alle spalle, non ha avuto scampo L', avvenuto all'interno del garage davanti al bagagliaio aperto dell'auto della donna, ...

I Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli sono intervenuti nell’ospedale San ... che stanno ricostruendo l’intera vicenda per comprendere la matrice dell’agguato.La sparatoria in una sala giochi di via Livio Andronico, nel quartiere Soccavo. Ferito un 24enne. Portato all’Ospedale San Paolo. Indagano i carabinieri.