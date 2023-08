Motorsport - Nasce la Elite World Cup

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 agosto 2023)laCup, una nuova serie automobilistica con vetture sportive full electric che vedrà in pista delle squadre in rappresentanza delle diverse nazioni: debutto previsto per la seconda metà del 2024. In pista con le elettriche. Chi si ricorda la A1 Grand Prix? Era una serie per monoposto, lanciata nell'autunno del 2005, con squadre e pilot associati a una nazione specifica. E adesso, Liu Yu e Tokyo Sexwale - rispettivamente ex titolari delle squadre A1GP di Cina e Sudafrica - hanno deciso di riprendere quel concetto e riproporlo, ma con una veste completamente differente. Si chiameràCup, si correrà a cavallo tra l'autunno e l'inverno del 2024/2025. Questa volta in pista scenderanno delle supercar elettriche: nel piano dei fondatori c'è quello di portare in pista una vettura ...