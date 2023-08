Motomondiale | Johann Zarco firma con il team LCR Honda per le prossime due stagioni

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale:sarà un pilota delLCRper ledue. Il pilota francese, quindi, saluta ilDucati Pramac e si accasa nella scuderia giapponese, andando a prendere il posto di Alex Rins che, invece, andrà in Yamaha a sostituire Franco Morbidelli. "Siamo molto contenti di dare il benvenuto anelLCRCastrol, con tutti i rispettivi dettagli e le firme che ora sono a posto -dice ilprincipal Lucio Cecchinello-. Si tratta di un ritorno in squadra dopo un breve periodo trascorso insieme nel 2019, dove abbiamo già potuto vedere il suo potenziale e la sua etica del lavoro. Ci sono ancora molte gare e lavoro da ...

...e dalla struttura che Valentino Rossi ha creato per competere ai massimi livelli del. ... che si è appena separato daZarco : a questo punto Franco Morbidelli avrebbe l'occasione di ...Zarco ha parlato del suo dopo il Gp d'Austria. Nell'avvenire del pilota ci sarà un cambio di ... Avrò la possibilità di stare due anni in più nel, spero di lottare per il podio e per ......della Rossa di Borgo Panigale da quando il tracciato della Stiria è tornato nel. Solo ...Espargaro (Aprilia) Enea Bastianini (Ducati) Franco Morbidelli (Ducati) Marc Marquez (Honda)...

"Siamo davvero eccitati nel dare il benvenuto a Johann nell'Honda LCR Castrol team" sono le prime parole con cui il patron Lucio Cecchinello accoglie il suo nuovo pilota per la prossima stagione. Zarc ...Annunciata l'intesa, ampiamente prevista, fra il francese che lascia la Ducati Pramac per passare dal 2024 con il team di Cecchinello sulla moto di Tokyo ...