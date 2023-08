MotoGP | ufficiale | Johann Zarco sbarca in LCR Honda per le prossime due stagioni

(Di martedì 22 agosto 2023) Come ampiamente anticipato, è arrivato il nero su bianco:sarà un pilota del team LCRper ledue. Il pilota francese, quindi, saluta il team Ducati Pramac e si accasa nella scuderia giapponese, andando a prendere il posto di Alex Rins che, invece, sarà in Yamaha, andando a sostituire Franco Morbidelli. Nel corso del weekend del Red Bull Ring era arrivato l’annuncio della separazione tra il due volte campione del mondo della Moto2 e la scuderia guidata da Paolo Campinoti. Le voci sul possibile sbarco diin LCRsi facevano sempre più insistenti, fino alla confermadi oggi, andando a sistemare una nuova casella della line-up piloti in vista del Mondiale ...

...come già accaduto in passato con Jorge Martin ha garantito al talento emergente una moto in... ha in mano addirittura il posto garantito nel teamnel 2024, non può nemmeno essere '...Forse la sua Ducati è la meno performante del lotto, ma Fabio, al suo secondo anno inera ... con Fabio Quartararo e Alex Rins, idem Aprilia, che ha confermato sia i piloti del team, ...Ma laa senso unico di oggi non è che dispensi grande entusiasmo. Bagnaia è forte, ... Il campione è in stato di grazia e il suo feeling con la Ducatialle stelle. Come accade spesso, ...

MotoGP: ufficiale l'addio di Zarco alla Ducati Pramac, nel suo futuro c'è la Honda - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGP 2024 Honda LCR - Mancava solo l'ufficialità ed ora è arrivata anche quella. Johann Zarco correrà nelle prossime due stagioni in sella alla Honda del Team LCR. Il pilota francese lascerà la Duca ...Il francese prenderà l'anno prossimo il posto di Alex Rins nel team satellite Honda di proprietà di Lucio Cecchinello ...