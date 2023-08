Mostro di Loch Ness | parte la più grande caccia hi-tech del secolo

Leggi su funweek

(Di martedì 22 agosto 2023) La leggenda delditiene banco oramai dal 1933, quando Aldie Mackay, direttrice di un albergo locale, riferì al giornale scozzese The InverCourier, di aver avvistato uno strano animale nel lago, una sorta di rettile che chiamò “selvaggia bestia d’acqua”, per la precisione un Plesiosauro.di, presto la svolta sul mistero Da questo momento iniziarono a diffondersi una serie di immagini sfuocate di un’ombra conturbante nuotare nelle fredde acque lacustri alimentando un mistero giunto fino ai giorni nostri. La comunità scientifica non ha mai messo in dubbio la scomparsa dei Plesiosauri avvenuta 66 milioni di anni fa, ma il fascino di questa storia – al pari di altre leggende metropolitane contemporanee come quella su Big Foot ...