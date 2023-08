Mostrare lo schermo del telefono su Whatsapp in videochiamata

Leggi su navigaweb

(Di martedì 22 agosto 2023), proprio in questo mese, ha introdotto una nuova importante funzione ora disponibile per tutti: la condivisione delloDiventa quindi possibile, durante unaall'altra persona lodel proprio smartphone. Questo è molto utile non solo in unadi lavoro per illustrare un progetto dal proprio, ma anche per spiegare a qualcuno come usare una certa funzionalità, per dare supporto oppure per risolvere problemi suldi nonno, nonna o qualcuno meno esperto di noi. LEGGI ANCHE: App per condividere lodel cellulare Per condividere loinda uno smartphone Android o iPhone è necessario avviare una ...