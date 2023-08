(Di martedì 22 agosto 2023) Sul caso si sa ancora molto poco, e le testimonianze raccolte sono confuse. Le indagini per risalire alle dinamiche sono state già avviate e per il momento non si esclude alcuna pista. Secondo quanto ...

Attore di teatro, cabarettista, ballerino, mimo,Show aveva preso parte a spettacoli televisivi come la 'Corrida' condotta da Gerry Scotti, 'C'è posta per te' di Maria De Filippi, e anche a '...Un'icona di spensieratezza, intrattenimento e folclore salentino che è scomparsa prematuramente in un evento drammatico. Antonio Bitonti , noto come "Show ", ètragicamente lunedì 21 agosto, travolto da un treno sulle rotaie che collegano Montesano a Miggiano . Il cabarettista era famoso per le sue apparizioni televisive e le esilaranti ...Tragedia nella stazione di Montesano Salentino, in provincia di Lecce. Antonio Bitonti, comico meglio conosciuto comeShow , è, travolto da un treno in corsa. L'uomo si era fatto conoscere anche dal pubblico televisivo pr aver partecipato a diversi programmi popolari del piccolo schermo generalista quali ...

Morto Uccio Show, il comico tv travolto da un treno in corsa TGCOM

badante condannata in appello a 3 anni La sentenza di condanna emessa nei giorni scorsi dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di una badante 49enne per la morte di una pensionata toscana di ...Dramma in località Borgo Centore a Cellole, in provincia di Caserta. Agostino Purificato, un uomo di 75 anni originario di Formia, è morto dopo essere stato investito da un’automobile che lo ha travol ...