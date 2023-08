Morto Toto Cutugno | il cantautore aveva 80 anni

(Di martedì 22 agosto 2023) È scomparso dopo una lunga malattia il, uno degli artisti musicali italiani di maggior successo. Ilè scomparso all'ospedale San Raffaele di Milano, dov'era ricoverato da diverso tempo a causa di una malattia.80. A dare la notizia all'ANSA è stato il manager dell'artista, Danilo Mancuso. "Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi" ha dichiarato Mancuso. Nato in Toscana ma ligure d'adozione,è stato uno dei più importanti esponenti della musica italiana dagli'60 in poi, nelle vesti di cantante, autore e produttore. Detentore del record di partecipazioni al Festival di Sanremo - 5 come Al Bano, ...

