Morto il 19enne soccorso al lago di Como | è la settima vittima

Non ce l'ha fatta il ragazzo egiziano che ieri si è tuffato nel lago di Como, senza più riemergere. Il giovane, un rifugiato domiciliato in provincia di Milano, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 20 ...Non ce l'ha fatta. Yassa Ayed Agaiby Kamel è morto questa notte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Sant'Anna dov'era ricoverato da ieri pomeriggio. Parliamo del giovane egiziano residente a Milano, avrebbe compiuto 20 anni il ...

Proprio il 13 agosto era morto annegato nello stesso punto un altro ragazzo, sempre un 19enne di origini egiziane. Anche per questo motivo che, una volta lanciato l'allarme, i soccorsi si sono ...Milano, 22 ago.(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il ragazzo egiziano che ieri si è tuffato nel lago di Como, senza più riemergere. Il giovane, ...