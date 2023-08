Morto a 80 anni Toto Cutugno simbolo della canzone italiana all' estero

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 80.Il cantante era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi.In una nota Carosello Records ed Edizioni Curci sottolineano come “a poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre”.Nato il 7 luglio del 1943 a Tendola, frazione di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara,(nato Salvatore) con oltre cento milioni di copie vendute, oltre 400 canzoni scritte per artisti italiani e internazionali, 15 partecipazioni (e una vittoria) al Festival di Sanremo, una vittoria all'Eurovision Song Contest e una quindicina di partecipazioni o conduzioni di programmi televisivi, è stato tra gli artisti musicali ...

Èmorto il cantante Toto Cutugno: aveva 80 anni. Era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, la città in cui viveva da moltissimi anni. La notizia è stata diffusa dal suo manager, Danilo ...