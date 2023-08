Morgan | “Vi dico perché Bugo è scappato a Sanremo”

(Di martedì 22 agosto 2023) In un’intervista rilasciata a ‘Velvetmusic’è ritornato sul litigio cone ha anche attaccato Amadeus. Ecco le sue parole. Sono ormai passati più di tre anni, ma il litigio trasul palco dell’Ariston continua ancora oggi ad essere virale sui social. E in esclusiva ai microfoni di Velvetmusic è il primo a ritornare su questa vicenda e raccontare ildella reazione del collega.in esclusiva ai microfoni di VelvetMusic – Notizie.com – © Ansa“non ha saputo reagire – ha spiegato– l’aveva fatta grossa, nei miei confronti si era comportato male. Da tempo denunciavo la condizioni di mobbing in cui mi trovato, ma, nonostante questo, ...

La telefonata con Salvini: "Nonnulla ma..." La destra non ha bisogno di altre patenti se non ... quel Giuli che dirige il Maxxi dopo le polemiche per le parole di Sgarbi, in serata con, ...Anche per questo, dopo le sollecitazioni di MOW,si rivolge direttamente ad Aldo Grasso: '... Sente di essere figo, probabilmente, ma io gliche non è più così, è antiquato questo modo di ...Non lo sapete E ve loio: esiste. E giacché esiste, mentre molte altre non esistono, vorrei ... Lo guardo e penso: "Questo qua è bravo, ma poverino lo conosco solo io";, in aeroporto a ...

Morgan intervista: “Amadeus Gli ho fatto fare soldi. Bugo è ... Velvet Music

“Ma glielo abbiamo detto Cioè qualcuno lo ha avvertito”, questo il legittimo scrupolo di Morgan prima di registrare il suo “duetto” con Sergio Endrigo sulle note di “Io che Amo Solo Te”. Questa idea ...Lei è fresco vincitore del premio selezione Bancarella 2023, che si è aggiudicato col suo primo noir ‘Il re della memoria’, già presentato in autunno a ‘Rebel House’. Questo ci restituisce l’idea di ...