Moratti | 'L'Inter sembra fortissima | ma manca un centravanti | Arnautovic non basta Fieri dello scudetto 2006'

(Di martedì 22 agosto 2023) Massimo, ex patron dell', ha parlato ai microfoni di Tuttocagliari.net: "Intanto devo dire che il Cagliari è partito...

Forse più conosciuto per essere stato proprietario e presidente dell'dal 1995 al 2013,è il maggiore azionista di Saras , la più grande raffineria di petrolio del nostro Paese, fondata ...moggi Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle Juve per l'assegnazione dello scudetto 2006 all'dopo la revoca del titolo bianconero. E' stato infatti respinto, apprende ......momento che il nuovo materiale coinvolgeva fra gli altri i massimi dirigenti dell'all'epoca dei fatti, ossia il presidente Giacinto Facchetti (scomparso nel 2006) ed il patron Massimo(...

Moratti: “L’Inter sembra fortissima. Arnautovic acquisto stupendo. Scudetto 2006…” fcinter1908

In un'intervista l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato della lotta scudetto e di vari temi.Dal debutto dell’Inter in campionato alla sfida contro il Cagliari, passando per l’ennesima conferma del Consiglio di Stato della legittimità dello scudetto 2006. L’ex patron Massimo Moratti ha parlat ...