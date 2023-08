Montagna | 50enne si sente male e muore nei boschi della Valtellina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Milano, 22 ago.(Adnkronos) - Un uomo di circa 50 anni è morto dopo aver avuto un malore mentre si trovava neisopra Tartano, in, provincia di Sondrio. E' accaduto questa mattina intorno alle 11.30. L'uomo era in compagnia di un'altra persona che ha subito lanciato l'allarme. I tecnicistazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Vatellina - Valchiavenna, sono stati attivati dalla centrale a supporto delle operazioni dell'elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L'elisoccorso, con a bordo l'équipe sanitaria e il tecnico del Cnsas, ha raggiunto il luogo dove si trovavano i due; pronti in piazzola i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza. Il medico, però, non ha potuto fare altro che constatare il ...