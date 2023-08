Monreale | sarà installato un nuovo semaforo in Circonvallazione | ecco dove

(Di martedì 22 agosto 2023)– La città può finalmente risolvere uno dei problemi più sentiti dagli abitanti del quartiere di Santa Rosalia: la pericolosità e la congestione del traffico all’ingresso della contrada. Questa mattina Anas ha consegnato formalmente il tratto di strada interessato all’amministrazione comunale, permettendo di dare il via ai lavori per l’installazione di unintelligente. (live.it)

... ai vigili del fuoco e al personale della Protezione civile era intervenuto aper lottare ... Tra i presenti, come da lui stesso annunciato tramite una nota, cianche il governatore Renato ......30 nella chiesa San Giuseppe in Piano Maglio ad Altofonte, nel Palermitano,presente ai ...causa delle gravi ferite riportate nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato...- Risate assicurate. Sta per arrivare auno dei più amati e divertenti comici siciliani: il mitico Giovanni Cacioppo. Sabato 19 ... Insomma,una serata all'insegna del più puro ...