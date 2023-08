Mondragone | liberati 2mila metri quadri di spiaggia abusivamente occupata

Leggi su 2anews

(Di martedì 22 agosto 2023) Il blitz aè arrivato in seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini, stanchi di non poter usufruire dellalibera. Circa 50 attrezzature da mare di vario genere, tra cui ombrelloni, sedie e sdraio, per quasiquadrati diliberata da occupazioni abusive: è il bilancio di un’operazione congiunta effettuata