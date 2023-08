Mondiali di Grappling | l’Italia a Varsavia con otto Azzurri

(Di martedì 22 agosto 2023)– È tutto pronto per i Campionatidi, in scena ada oggi fino a giovedì 24 agosto, per le classi d’età U17, U20 e Senior. I primi due giorni sono dedicati ai più giovani, che si sfideranno sia nelche nelGI, mentre gli ultimi due giorni, mercoledì e giovedì, saranno interamente destinati agli atleti Senior. Ed è qui che la Nazionale Italiana si presenterà più agguerrita che mai, con la sua squadra composta daatleti: Loris Zanolini (62 kg), Matteo Patrone (66 kg), Alessio Sacchetti (71 kg), Manuel Pilato (84 kg), Guglielmo Cecca (100 kg), Melissa Benedini (58 kg), Benedetta Manca (64 kg) e Giulia Rodio (71 kg). Una squadra di altissimo livello, che presenta infatti due campioni d’Europa in carica come ...

... che sarà nei prossimi giorni ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per disputare idi ... jiu jitsu brasiliano, judo) e degli sport da combattimento in generale (come lotta libera,, ......judo fin dagli anni '80 detiene anche diversi recordnella pesistica, alcuni dei quali imbattuti. In più è Gran maestro di Kyokushin, karate, Mma, lotta libera olimpica, judo, bjj,...... che sarà nei prossimi giorni ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per disputare idi ... jiu jitsu brasiliano, judo) e degli sport da combattimento in generale (come lotta libera,, ...