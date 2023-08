Mondiali di atletica | salto di Tamberi è d’oro

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto aioutodoor diin corso al National Athletics Centre di Budapest. L'azzurro, che si è presentato in pedana con la sua iconica mezza barba, ha saltato 2.36 al primo tentativo. Dietro di ...E' la terza medaglia azzurra in questi. Tamberi per festeggiare ha voluto provare a saltare a 2.40. In realtà ci corre sotto e vola a festeggiare con amici e parenti, sventolando il ...AGI - Gianmarco Tamberi è il nuovo campione del mondo del salto in alto . Ai campionatidi Budapest l'atleta azzurro conquista l'oro iridato con 2,36 metri. Per 'Gimbo' prima medaglia mondiale all'aperto e subito quella più pregiata. Tamberi mette nella sua bacheca anche l'oro ...

Gianmarco Tamberi ha conquistato l’oro nel salto in alto al Mondiale di atletica in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn ...L’azzurro punta a una medaglia dopo il 5° posto di un anno fa a Eugene, vista pure l’assenza campione uscente Pichardo. Nell’asta femminile c’è la primatista italiana Roberta… Leggi ...