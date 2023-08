Mondiali di Atletica | leggenda Gimbo Tamberi | nell’alto | conquista l’oro dei sogni

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest – L’unica medaglia che mancava. La favola di Gianmarcosi è scritta ancora una volta e questa sera a Budapest. E’ campione del mondo l’Azzurro campione olimpico e bicampione europeo.deilo ha messo al collo nel salto in alto a 2,36. Aggiunge il quinto oro in carriera. E il primo nel torneo iridato outdoor. Nel 2016 fu oro aiIndoor a Portland. E’azzurra e dell’. Per l’Italia è la terza medaglia aie la prima nella storia. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

